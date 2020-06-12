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Canlı yayındaki sözleri tepki toplamıştı, 6 yıla kadar hapsi istendi

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 12 Haziran 2020 11:41
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Canlı yayındaki sözleri tepki toplamıştı, 6 yıla kadar hapsi istendi

Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sevda Noyan katıldığı bir televizyon programında, "15 Temmuz'da istediklerini yapamadıklarını belirterek "Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak... Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır" demişti.
Anadolu Ajansı
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