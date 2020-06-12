Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|12 Haziran 2020 11:47
|Yazdır
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Özcan Gün (59) yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Perihan Gün (59) kaza yerinde, Sefine Yasal (86) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ile Kurtuluş Yasal (38), Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı
12 Haziran 2020 12:33
|Hrant Dink vakfına yönelik tehdit olayında iddianame hazırlandı
12 Haziran 2020 11:56
|'Terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği' iddiası yalanlandı
12 Haziran 2020 11:48
|Çaldığı televizyonu yolcu minibüsüyle taşıdı
12 Haziran 2020 11:08
|Cezaevinden izinli çıkan zanlı kadin cinayetinden yakalandı
12 Haziran 2020 10:45
|Dolandırıcılık zanlısı 'sahte polislerin' 10'ar yıla kadar hapsi istendi
12 Haziran 2020 10:30
|Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı DNA testiyle yakalandı
12 Haziran 2020 10:28
|Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi drone ile takip edilerek yakalandı
12 Haziran 2020 10:07
|Dana şebekesi durmuyor! Bu kez de Kars'ta ortaya çıktılar
12 Haziran 2020 08:55
|Polise çarpıp kaçan otomobilden 'uyuşturucu' çıktı
12 Haziran 2020 07:59