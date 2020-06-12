AK Parti'li Özhaseki: Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız
|12 Haziran 2020 11:50
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Derneği üyeleriyle telekonferans üzerinden bir araya gelen Özhaseki, Türkiye'de belediyeciliğin serüveni, hükümetin ve AK Parti'li belediyelerin salgın sürecindeki çalışmaları ve normalleşme süreci sonrası için öngörülen değişimlere ilişkin bilgi verdi.
Salgın sonrası süreçte insanların ihtiyaçlarında, beklentilerinde, tercihlerinde ve önceliklerinde muhakkak değişmeler olacağını belirten Özhaseki, şunları ifade etti:
"Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra iki sözcük ön plana çıktı, 'belirsizlik' ve 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu dünya düzeni değişecek gibi gözüküyor. AB'nin konumu, ülkelerin pozisyonları, ticaret, özel hayatımız, bütün bunların hepsini etkileyecek bir ortamla karşı karşıyayız. Şehirciliği de belediyeciliği de insanların yaşam tarzlarını, tercihlerini de etkileyecek. Böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız."
Özhaseki, yeni süreçte insanların doğaya yaklaşıp toprağa basabildikleri bir yaşamı seçebileceklerini vurgulayarak, "Kalabalıklardan kaçacak, sağlık konusunda belki biraz daha titiz davranacaklar. İş tercihleri, beklentiler, öncelikleri hepsi değişecek. Devletler açısından bakıldığı zaman ulus devletler yükselişe geçecek gibi gözüküyor. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilecek kapasitesi, becerisi olan, bu konuyu planlayan devletler öne çıkacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını, bunun için özel sektörün çok önemli olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin geleceği, özel sektörün güçlü olmasına bağlı. Türkiye, geleceğe ümitle bakıyor. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Geleceğimiz aydınlık Allah'ın izniyle. Burada bizim itici gücümüz de Sayın Cumhurbaşkanımızın da kanaati böyle, bizim parti olarak genel kanaatimiz de böyle, özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız."
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