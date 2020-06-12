1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li Özhaseki: Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını, bunun için özel sektörün çok önemli olduğunu belirterek, "Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız." dedi.
 12 Haziran 2020 11:50
Yazdır
AK Parti'li Özhaseki: Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Derneği üyeleriyle telekonferans üzerinden bir araya gelen Özhaseki, Türkiye'de belediyeciliğin serüveni, hükümetin ve AK Parti'li belediyelerin salgın sürecindeki çalışmaları ve normalleşme süreci sonrası için öngörülen değişimlere ilişkin bilgi verdi.

Salgın sonrası süreçte insanların ihtiyaçlarında, beklentilerinde, tercihlerinde ve önceliklerinde muhakkak değişmeler olacağını belirten Özhaseki, şunları ifade etti:

"Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra iki sözcük ön plana çıktı, 'belirsizlik' ve 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu dünya düzeni değişecek gibi gözüküyor. AB'nin konumu, ülkelerin pozisyonları, ticaret, özel hayatımız, bütün bunların hepsini etkileyecek bir ortamla karşı karşıyayız. Şehirciliği de belediyeciliği de insanların yaşam tarzlarını, tercihlerini de etkileyecek. Böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız."

Özhaseki, yeni süreçte insanların doğaya yaklaşıp toprağa basabildikleri bir yaşamı seçebileceklerini vurgulayarak, "Kalabalıklardan kaçacak, sağlık konusunda belki biraz daha titiz davranacaklar. İş tercihleri, beklentiler, öncelikleri hepsi değişecek. Devletler açısından bakıldığı zaman ulus devletler yükselişe geçecek gibi gözüküyor. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilecek kapasitesi, becerisi olan, bu konuyu planlayan devletler öne çıkacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını, bunun için özel sektörün çok önemli olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği, özel sektörün güçlü olmasına bağlı. Türkiye, geleceğe ümitle bakıyor. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Geleceğimiz aydınlık Allah'ın izniyle. Burada bizim itici gücümüz de Sayın Cumhurbaşkanımızın da kanaati böyle, bizim parti olarak genel kanaatimiz de böyle, özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli'
12 Haziran 2020 12:16		 'Türk gemi inşa sanayisi dünyada saygın bir yere sahiptir'
12 Haziran 2020 11:51
MSB: Hakkari'de RPG-7 roket başlığı ve C4 ile güçlendirilmiş iki EYP imha edildi
12 Haziran 2020 11:16		 Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
12 Haziran 2020 09:09
Özür dilendi, kavga bitti
12 Haziran 2020 08:52		 Yunanistan ile İtalya arasındaki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkiler?
12 Haziran 2020 07:19
TSK Libya'da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
12 Haziran 2020 06:41		 Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi
12 Haziran 2020 06:10
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifinin 10 maddesi kabul edildi
12 Haziran 2020 05:28		 Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi
12 Haziran 2020 04:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Bakanlık, kurum içi toplantılarda alınacak tedbirleri belirledi12:16 - 'Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli'12:15 - Halen görevde kamu personeli dahil 18 kişiye FETÖ gözaltısı12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı12:09 - İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor11:56 - Hrant Dink vakfına yönelik tehdit olayında iddianame hazırlandı11:51 - 'Türk gemi inşa sanayisi dünyada saygın bir yere sahiptir'11:50 - AK Parti'li Özhaseki: Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız11:48 - 'Terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği' iddiası yalanlandı
11:47 - Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı11:45 - Emniyet: Gizli Tanık Garson'dan alınan SD kart bilgileri ile diğer deliller örtüşüyor11:41 - Canlı yayındaki sözleri tepki toplamıştı, 6 yıla kadar hapsi istendi11:39 - Bakan Pakdemirli: 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak11:37 - Huzurevlerinde 14 günlük vardiya için yeni karar11:35 - İstanbul'da çiftler, nikah için istedikleri tarihe gün bulamıyor11:31 - Nüfus müdürlükleri Kovid-19 sürecinde yoğun mesaide11:29 - 'Cennet-Cehennem Ören Yeri' asansörü doğal yapıyı bozmuyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi
Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 136 ürünü açıkladı
Bürokratın Bakana, 'rica ederim' demesi ne kadar uygun!
Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
Maske takmayana para cezası yolda
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanı kapsıyor
Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eldiven 1
sevgi ile bakmak 1
kim korkar panik ataktan 3
hdp kapatılsın kampanyası 2
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 2
Berber salonundaki gizemli abiler 2
sır 1
cahille girme münakaşaya 3
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
SON İLANLAR
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdoğa 1 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 135 İşçi Alacak
Erzurum Tortum Belediyesi 12 İşçi Alacak
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam