'Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli'

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemeyen, ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip, en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır." dedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına ekonomik krizle yakalandığını savunarak, "İktidarın aldığı tedbirler de kasada para olmayınca maalesef çok büyük oranda yetersiz kaldı." diye konuştu.

Bu ay başlayan yeni normal sürecin 1 Temmuz'da ekonomik anlamda henüz rahatlamayan vatandaşlar için büyük bir mağduriyet yaratacağını belirten Akın, "Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlayacak. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri salgın sürecinde, konut ve küçük ticarethanelerdeki 1000 liranın altında borcu olanların elektriğini ve gazını kesmedi. Normalleşmeyle birlikte artık bu borçlar ödenmezse kesilecek. Gelir, para yok, bu borçlar nasıl ödenecek?" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de salgın öncesinde 10 milyonu aşkın abonenin faturasını ödeyemediğini vurgulayan Akın, 2018 ve 2019 yılında elektrik ve doğal gaz borcu nedeniyle abonelerde yapılan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı.

Enerjide normalleşme için önerilerini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemeyen, ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip, en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır. Elektrik tüketim desteğinden 2019 yararlanan 1 milyon 515 bin 47 haneye ilave olarak salgın sürecinde sosyal yardım programı kapsamında yararlanan ihtiyaç sahipleri de 2021 yılı mart ayına kadar destek kapsamına alınmalıdır. Cumhurbaşkanına bir yıl borç erteleme yetkisi veren düzenlemeye, Kovid-19 salgın hastalığının da eklenmesi gerekiyor. Çiftçinin tüm borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcu ile esnafın faizsiz olarak en az iki yıl borcu ertelenerek, taksitle ödeme kolaylığı sunulmalıdır.''

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları desteklemek için sanayicilerin elektrik faturalarına eklenen YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak 2020 yılı sonuna kadar kaldırılmasını da öneren Akın, ''Elektrik ve mazot gibi enerji kalemlerinde KDV, ÖTV, Fon, TRT payı kaldırılmalıdır. Ekonomik krizden çıkışın ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluşun yolu kooperatifçiliktir. Bu nedenle tarımsal sulama başta olmak üzere halkın kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapması ve bu üretimi de ortak bir çatı altında birleştirmesi için gerekli adımların atılması ve enerji kooperatiflerinin önünün açılması, kolaylaştırılması için gerekli adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.