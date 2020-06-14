6 ilde toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

BURSA

Bursa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek eylem ve etkinliklerin Kovid-19 bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiği için kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 20 Haziran'a kadar yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binalarında veya binaların önünde 50'yi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

Kentte yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklere izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran tarihlerinde başka illerde yapılması planlanan eylem ve etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine, 1-14 Temmuz'da park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Tüm eylem ve etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında sosyal mesafeyi gözeterek, gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp titizlikle uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kanuna aykırı hiçbir eylem ve etkinliğe müsaade edilmemesine karar verildiği aktarıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için normalleşme sürecine yönelik alınan tedbirlerin akamete uğramaması, aynı zamanda güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile il dışından bu tarz etkinliklere toplu katılımların yasaklandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması da yasaklanmıştır. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan korona virüs (Covid-19) salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddesine istinaden Milletvekilleri hariç olmak üzere 14.06.2020 günü saat 00:01'den 16.06.2020 günü saat 23.59'a kadar; 13.06.2020 günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince;

Açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına, eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı faaliyetlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü, açık yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, taşıma, konferans, panel ve seminer gibi her türlü eylem ve etkinlik yapılamayacak. Yasak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri hükmü gereğince 14-20 Haziran'da 7 gün boyunca uygulanacaktır."

VAN

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.

Valilik internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

İl sınırları içinde araç ve yaya olarak toplu halde bulunulması ve dolaşılmasının kısıtlandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırlarımız içinde karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon gibi etkinlikler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır. İlimizin sınırları içinde (görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) yüksek sesle anons, duyuru gibi ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır."

ADANA

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana'da bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı bilindiğinden, bu tür eylemlerin kentte düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla; muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park/bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem/etkinliklere hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği nedeniyle, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş çıkışları 15 Haziran 2020 günü saat 00.01'den 29 Haziran 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle sınırlandırılmıştır" denildi.

Adana il sınırları içerisinde basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinliklerin 15 Haziran 2020 günü saat 00.01'den 29 Haziran günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.