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14 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

14 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
 14 Haziran 2020 00:01
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14 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısına katılarak Katı Atık ve Atık Su Arıtma Tesisi, millet bahçesi alanı ile Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemede bulunacak.

(Gümüşhane/10.30-16.00)

2- Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretleri takip edilecek.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 81 ildeki 94 sınav merkezinde yapılacak.

(10.15)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 27. haftaya Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/18.30/Gaziantep/Rize/21.00)

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Anadolu Ajansı
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