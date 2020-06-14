Profesör Birpınar, 7 ay önce İmamoğlu'nu uyarmış!

Haliç'te yaşanan kirlilik ve pis koku sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kirliliğin söz konusu olmadığını, kırmızılığa yol açan şeyin algler olduğunu belirtmişti. Sözcü Murat Ongun yaşananları doğal bir olay olarak açıklamıştı.

Sözcü Murat Ongun tarafından yapılan bu açıklamaya konunun uzmanı bir araştırma görevlisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. 14 yıl alg'ler üzerinde çalışan Araştırma görevlisi Hatice Esra Akgül'ün açıklaması için tıklayınız. Akgül, alg'lerin miktarının ortamda azot ve fosfor olunca hızla arttığını belirtmiş, azot ve fosforun artışının ise bir kirlilik göstergesi olduğuna dikkat çekmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın, Kasım 2019'daki "Temel atama töreni" sonrasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu uyararak, Marmara'da kirlilikten dolayı alg patlaması yaşabileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı

İşte Birpınar'ın açıklaması: