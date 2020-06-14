Başkentte kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
|14 Haziran 2020 01:49
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Alınan bilgiye göre, Ankara çevre yolu Kırıkkale istikametinde seyreden Burak Karaca (45) yönetimindeki 06 FB 4251 plakalı araç, Canşah Helvacı idaresindeki 25 DH 790 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Karaca ile ön koltukta seyahat eden Ezgi Sevinç, itfaiye ekiplerince ayırıcı ve kesici aletler kullanılarak bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karaca ve Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın arka koltuğunda bulunan 10 yaşındaki Doruk Karaca ise ağır yaralı olarak Gazi Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Helvacı ifadesi alınmak üzere karakola, cenazeler de otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bu arada Burak Karaca'nın kullandığı araçta alkollü içecek kutularının olduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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