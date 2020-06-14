Hafter'in sağ kolu yakalandı
Libya ordusunun düzenlediği operasyonla Hafter'in genereli Tümgeneral Omar Tantush'u yakaladı.
|14 Haziran 2020 01:59
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Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordu darbeci Hafter karşısındaki ilerleyişini sürüyor.
Ordu, yenilgiye uğrayan Hafter'e bir darbe daha vuruldu.
HAFTER'E EN YAKIN İSİMLERDENDİ
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla teknik destek verdiği Libya ordusunun atağı ile bir bir mevzilerini kaybeden ve ülkeden kaçmak zorunda kalan Hafter, bu kez de sağ kolunu kaybetti.
İç savaşta Hafter safında yer alan ve Batı Bölgesi Komutanı olarak milisleri yöneten Tümgeneral Omar Tantush yakalandı.
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