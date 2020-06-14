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İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|14 Haziran 2020 06:21
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ferman K, H.İ.B. ve M.B. bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ferman K'yı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.İ.B. ve M.B'yi de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Ferman K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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