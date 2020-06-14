1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!

Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması bitti. Davada tanık olan M.E., Mansimov'un 15 Temmuz'dan 2 hafta önce hükümeti kastederek "Bunların hepsi gelip geçici, Hocaefendi gelecek" dediğini anlattı.
 14 Haziran 2020 07:05
Yazdır
FETÖ'ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!

Mart ayında gözaltına alınıp tutuklanan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Mansimov'un 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 26 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hazırlanan iddianameye, tanık ifadelerine göre Mansimov'un özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi söylediği iddia edilen sözler damga vurdu.

DARBEDEN 2 HAFTA ÖNCE KEHANET

M.E isimli tanık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye göre Mansimov, 15 Temmuz darbe girişiminden bir iki hafta önce ofisteyken, "Bunların hepsi gelip geçici Hoca Efendi gelecek' diyerek elini kalbine götürerek birkaç kez vurdu. M.E ifadesinde, "Yani kalpten istercesine temennide bulunurcasına konuştu. Bu sözleri şirket ofisinde bir avukatla konuşurken söyledi. Kısa bir süre sonra darbe girişimi olduğunu anlayınca Mansimov'un bir şeylere vakıf olabileceğini düşünerek şirketten ayrıldım" dedi.

"FETÖ GELECEK" DEMİŞ

İfadesine başvurulan bir başka tanık A.Ç ise 2014 sonu 2015 yılı başında Palmali şirketinin hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerinin Rusya'nın Rostov şehrindeki Palmali şirketinin ziyaretinde yaşananları savcılıkla paylaştı. A.Ç, "Akşam yemeği için bir restorana gidildi. Yemek esnasında Mansimov, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 'Erdoğan çok geçmeden gidecek' diyerek FETÖ elebaşını kastederek, 'Hoca Efendi gelecek' şeklinde beyanda bulunmuştu" dedi.

GÜLEN'İN TAKKE VE PİJAMASINI ALDI

A.Ç ifadesinde firari durumda bulunan örgüt yöneticisi İhsan Kalkavan'ın Mansimov'la birlikte FETÖ elebaşını ziyaret ettiklerinin, Mansimov'a örgütsel bir ritüel olarak, Gülen'in pijaması ve takkesinin hediye edildiğini aktardı. A.Ç ifadesinde, bu hediyelerin daha sonra Mansimov'un şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi'nde sergilediğini bildiğini aktardı. Savcılık bu ifadeler doğrultusunda Mansimov'un örgütsel aidiyeti yükseltmek maksadıyla örgüt elebaşı tarafından kendisine bir kısım nesne verilen aidiyeti yüksek örgüt elemanlarından bir tanesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Sait Özkan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
15 Haziran 2020 14:06		 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
15 Haziran 2020 13:18
Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı
15 Haziran 2020 12:49		 'Selam Tevhid' kumpası davası 'esas'a ilişkin görüş' için ertelendi
15 Haziran 2020 12:43
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı
15 Haziran 2020 12:33		 Başkent'te Bylock kullanıcısı olan 15 kişiye gözaltı kararı
15 Haziran 2020 11:59
FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda
15 Haziran 2020 11:27		 FETÖ'nün katalog evlilik-izdivaç yapılanmasını desifre edildi
15 Haziran 2020 11:19
FETÖ'nün 'büyük bölge talebe sorumlusu' itirafçı oldu
15 Haziran 2020 11:18		 FETÖ operasyonunda ihraç edilen subay 'işkence' suçundan tutuklandı
15 Haziran 2020 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı
13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı13:00 - Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında12:49 - Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı12:47 - Zeytin bahçesindeki silahlı kavgada 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 msü sınavı 1
türkiye'nin libya'ya müdahalesi kabul edilemez 1
bardaktan boşalırcasına 2
kenafir gözlü 2
rıdvan yılmaz 1
alper potuk 1
dil çıkarmak 1
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 4
parsel parsel sattı 3
14.06.2020 bingöl depremi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam