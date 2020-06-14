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Gaz faturamız yüzde 20 düşecek

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, petrol fiyatlarındaki gerilemenin meyvelerini yılın ikinci yarısında toplamaya başlayacak.
 14 Haziran 2020 08:10
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Gaz faturamız yüzde 20 düşecek

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğalgaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaları da güncelleyecek. Bu kapsamda ithalat fiyatları düşecek, Rusya'ya daha az ödeme yapılacak.

Türkiye, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1.000 metreküp gaz için ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, önümüzdeki süreçte petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek. Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı.

Gaz fiyatlarında yeni kontrat sözleşmelerinin, 1 Temmuz'da 183 dolar seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yani her bin metreküp gazda 47 dolar ucuzluk sağlanacak. Söz konusu indirimin hane halkına yansıması ise ekim ayını bulacak. Kış başında yapılacak düzenleme ile birlikte, faturalarda yüzde 20 civarında düşüş bekleniyor.

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. Son yıllarda BOTAŞ, fiyatı daha ucuz olan sıvılaştırılmış gaz alımına da ağırlık vererek, fiyatları dengede tuttu.

Türkiye
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