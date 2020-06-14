1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kasım ve Aralık aylarında artış olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım- aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir.
 14 Haziran 2020 09:30
Yazdır
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kasım ve Aralık aylarında artış olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Koronavirüsü geçirmiş kişilerde antikor da oluşmuşsa koruyuculuğunun yani bir daha hasta olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama geçirenler de geçirmemişler gibi tedbirli davranmak zorundalar. Bu koruyuculuk ne kadar devam ediyor; henüz bundan da çok emin değiliz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs semptomlarını göstermeyen hastalardan virüs bulaşmasının çok nadir olduğu yönündeki açıklamasına karşı başka bir üniversitenin çalışma yaptığını, bunun doğru olmadığını gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, "Bizim yapmamız gereken, karşımızdan gelen her kişi için 'Bu hastalığı bulunduruyor' diye düşüneceğiz, ona göre tedbirleri alacağız. Karşımızdaki herkes bu hastalıkla enfekte kabul edilecek. Hiçbir aralık bırakmadan tedbirler düzenli yapılacak" dedi.

'GEÇİRENLER DE TEDBİRLİ DAVRANMAK ZORUNDA'

Prof. Dr. Ünal, antikor testleriyle 150 bin kişinin taranacağını ve bunun, asemptomatik geçirmiş olanlarla beraber kaç kişinin bu hastalığı geçirdiğini göstereceğini söyledi. Ünal, bir taraftan da PCR testi ile hasta olanların tarandığını hatırlatarak, "Bu bize 'Salgın ne tarafa gidiyor, nasıl kontrol edeceğiz, ne tedbirler alacağız' bunlara ilişkin kıymetli bilgiler verecek. Hastalığı geçirmiş kişilerde antikor da oluşmuş ise koruyuculuğunun yani bir daha hasta olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun aksini gösteren bazı çalışmalar var; ama çoğunluğu koruyuculuğun olduğu şeklinde. Yani 'Geçiren kişiler bir daha hasta olmaz, karşısındakine de bulaştırmaz' şeklinde. Ama bu 'Tedbiri tamamen elden bırakın, herkesin ortasında maskesiz dolaşın' anlamına gelmiyor. Geçirenler de geçirmemişler gibi tedbirli davranmak zorundalar. Bu koruyuculuk ne kadar devam ediyor; henüz bundan da çok emin değiliz. Çünkü ilk hastalar 4- 4,5 ay oldu ve onlarda koruyuculuğun devam ettiğine dair çalışmalar var" diye konuştu.

'ELİMİZDE OLAN TEK ŞEY KURALLARA UYMAK'

Prof. Dr. Ünal, ilaç çalışmalarıyla ilgili ise "Bakanımızın açıkladığı umut veren ilaç var. Umarız devam eder, gelişir. Böyle bir ilaç olursa o zaman deriz ki 'Yasaklamaları kaldırdık, bulaşana bulaşır, hasta olanlara hastanede bakarız' ve ölüm olmadığı için de zaman içinde toplumun 3'te 2'si bu hastalığa bulaşmış, kurtulmuş hale geldi mi bu hastalık duracak. Diğer seçenek iyi bir aşı bulunur, herkesi aşılarız, yüzde 66'ya, 67'ye ulaşırız yine salgın durur. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Halbuki elimizde olan bir tane şey var; o da kurallara uymak. Bu da virüsü durduracak yöntemlerden biridir. Öyle kurallara uyarız ki virüs de mutasyona zorlanır, bulaşamaz hale gelir, kaybolur gider" dedi.

'KASIM- ARALIK AYINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR'

Prof. Dr. Ünal, şu anda birinci dalga sırasında vaka sayılarında oynamaların olabileceğini kaydederek, "Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım- aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir. 'Kuzey yarım kürede yeniden ikinci bir dalga şeklinde' diye ben onu anlıyorum. Ama şu anda Türkiye'de oynamalar, birinci dalganın alt oynamaları, bazı illerde maalesef oluyor. Nüfusu daha az olan yerlerde 100-200 vaka çıkınca büyük oranlara neden oluyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ne zamana kadar maske takacağız? İşte yanıtı...
14 Haziran 2020 13:43		 Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Artış sürerse farklı tedbirler alınacak
14 Haziran 2020 09:55
Virüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
11 Haziran 2020 11:47		 Virüsün organlara kalıcı hasarı incelenecek
05 Haziran 2020 20:09
Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir
05 Haziran 2020 19:42		 'Salgın, özelliğini 2 yıla kalmadan kaybedebilir'
04 Haziran 2020 21:22
Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı
04 Haziran 2020 17:15		 Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
03 Haziran 2020 01:09
Türkiye ve Rusya virüs aşısı için ortak çalışmalara başlıyor
02 Haziran 2020 18:21		 'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
31 Mayıs 2020 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı
13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı13:00 - Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında12:49 - Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı12:47 - Zeytin bahçesindeki silahlı kavgada 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 msü sınavı 1
rıdvan yılmaz 1
demet akalın 2
türkiye'nin libya'ya müdahalesi kabul edilemez 1
öpçe 1
alper potuk 1
14.06.2020 bingöl depremi 2
çaresiz kalmak 3
peki bakalım 1
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam