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Otoda Çin'den boşalan pazara Türk üreticileri talip

Otomotiv sektörü ve yan sanayiciler, Avrupa'da Çin ürünlerinin imajının bozulması üzerine harekete geçti. Beş Avrupa ülkesine milyarlık tanıtım atağı başlıyor. 1 milyon dolar bütçeli projeyle, Avrupa'da Çin'den boşalan pazara Türk üreticileri talip olacak
 14 Haziran 2020 09:35
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Otoda Çin'den boşalan pazara Türk üreticileri talip

Koronavirüsle gösterdiği başarılı mücadele ile dünyaya örnek olan Türkiye, Avrupa'nın üretim üssü olma şansını daha da güçlendirdi. Birçok ülkede tesisler virüs nedeniyle birer birer kapanırken, Türkiye'de devletin verdiği büyük destekle üretimin kesintisiz devam etmesi her sektörden Avrupalı dev alım gruplarının alıcıların gözünü Türkiye pazarına çevirdi.
Türkiye'nin üretimde imajının bu dönemde daha da güçlenmesi üzerine Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Avrupa'da bir tanıtım seferberliği başlatmak için kolları sıvadı. Yapılacak çalışmalar kapsamında Türkiye'nin bu alandaki yetkinliği anlatılacak. 1 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek proje ile Çin'den vazgeçen hedef pazardan milyar dolarlık pay alınacak.

BAKANLIK DESTEK VERDİ

Uzun zamandır bu konuda hazırlık yaptıklarını söyleyen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Bu çalışmayı Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ile birlikte yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı da projeye destek verdi. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın da olduğu üç ülkeyi kapsayan bu çalışmadan beklentimiz hayli yüksek" dedi. Çalışma kapsamında yabancı basın mensuplarının Türkiye'ye getirilip sektörün tanıtılması, Türk gazetecilerinin Avrupa'ya götürülmesi, Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'de ağırlanması ve Avrupa'da otomotiv sektöründe üst konumlarda bulunan Türk yöneticilerin bir araya getirilip fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bunun okyanusta önemli bir hamle olduğunu söyleyen Alper Kanca, "Çin'den kaçanların yanı sıra güçlü bir alternatif arayan herkese mal satmak istiyoruz. Sonuç beklediğimiz gibi olursa milyar dolarlık bir hamlede bulunacağız" diye konuştu.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ YÜKSEK

Ocak-şubat aylarından itibaren Avrupalı ve Amerikalı alıcıların Türk üreticilerle temaslarını artırdıklarını söyleyen Bektaş Otomotiv Genel Müdürü Celal Bektaş, "Daha önce ağırlıklı olarak Çin'den alım yapan firmalar, kendilerini garantiye almak için Türkiye'ye de sipariş veriyorlar. Son dönemlerde de bu anlamda hareketlenme görüyoruz. Türkiye Batılı firmalar için mutlaka kenarda tutulan bir üreticiydi. Bugün matematiksel olarak bizden daha iyi bir üretici yok. Bizim üretim gücümüz, hızlı iş bitirme kabiliyetimiz, lojistik avantajımız rakiplerimize karşı elimizi güçlendiriyor" dedi. Dostel Makina Yönetim Kurulu Başkanı Can Yücel de, Avrupa pazarının stabil bir hale gelmesinin önemine dikkat çekti. Almanya dışındaki pazarların henüz hareketlenmediğini söyleyen Yücel, "İngiltere çok sıkıntılı. Pazarın açılmasıyla birlikte ihracatımızda artış bekliyoruz" diye konuştu.

AĞIRLIĞIMIZ ARTIYOR

Avrupalı otomotiv firmaları halen yan sanayi ihtiyaçlarının yüzde 70'ini Çin pazarından karşılıyor. Ancak son yıllarda atağa geçen Türk firmalarının Avrupa'daki ağırlığı da her geçen gün artıyor. Salgınla birlikte Çin'in imajının zedelenmesi gözleri Türk üreticilere çevirdi. Assan Hanil'in Genel Müdürü Atacan Güner, "Bu dönemde Türk firmaları olarak önemli bir rüzgar yakaladık. Çin'e karşı pandemi sürecinde gerçekleri gizlediği gerekçesiyle negatif bir algı var. Avrupa'da Çin'den yüzde 10 pay alsak bile bu bizim için muhteşem olur. TAYSAD'ın bu girişimi oldukça önemli bir hamle olacak" dedi.

FERİDE CEM
Sabah
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