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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Artış sürerse farklı tedbirler alınacak

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, 'salgın geçti gitti' diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır.
 14 Haziran 2020 09:55
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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Artış sürerse farklı tedbirler alınacak

Bir hafta önce 700'lere kadar inen vaka sayıları, son birkaç gündür yeniden binli rakamları gördü. Yaşanan bu kısmi artış ikinci dalga endişesi yarattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarını Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e yorumladı:

HAVUZ GİDEREK BOŞALIYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte. Biz buna 'vaka havuzu' diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23'tü, şimdi ise 2.31'e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, 'salgın geçti gitti' diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır.

PİK YAPTIĞI DÖNEM GİBİ DEĞİL

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Kontrolsüz bir artış yok, bunu söyleyebilirim. 45 binin üzerinde test yapılıyor her gün, rakamlar artıyor gibi görünse de pandeminin pik yaptığı dönemler gibi değil. Kontrollü sosyal yaşam konusunda çok ciddi olmalıyız. Bu süreci doğru biçime yönetebilirsek pandemi konusunda gösterdiğimiz başarımız devam edecektir. Bu haftaki verileri önümüzdeki toplantıda konuşup değerlendireceğiz. Başka ne gibi önlemler alınabilir, elbette konuşacağız. Normalleşmenin de denetlenmesi en önemli kısım. Sayılar önümüzdeki haftalarda da binin üzerinde giderse bir takım farklı önlemler için ilk adımlar atılabilir.
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