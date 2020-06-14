Selahattin Demirtaş: Kritik şehirlerde CHP adaylarını destekledik

Demirtaş paylaşımlarında şunları vurguladı: "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI DEĞİLİZ

Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.

Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, 'millet ittifakı'nın bir parçası değildir.

HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır."