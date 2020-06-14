O ilçedeki vaka artışlarına ilişkin Kaymakamlıktan açıklama
|14 Haziran 2020 10:21
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Vize Kaymakamlığı, ilçede son 3 günde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 mahalle, 2 köy ve 1 beldede ortaya çıktığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yeni vakaların ortaya çıkması üzerine ilgili kurumlarca tespit ve filyasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.
PCR test sonuçları pozitif çıkan vakaların tedavi altına alındığı, temas ettiklerine evde izolasyon uygulandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların salgına karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son 3 günde pozitif çıkan vakalar ilçemizdeki 5 mahalle, 2 köy ve 1 beldemizde ortaya çıktı. 'Sadece 1 mahallede vaka var' algısı yanlıştır. Bu bize daha tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor. Tedbirlere lütfen uyalım. Sosyal medyada yayılan ilçemizin topluca karantina altına alınması gibi bir tedbir şu an için söz konusu değildir. Lütfen bu tarz paylaşımları dikkate almayın. Ancak salgının hala devam ettiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak kişisel tedbirlere dikkat edilmesini, zorunlu olmadıkça dışarıda bulunulmamasını tavsiye ediyoruz."
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