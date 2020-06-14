İşini kurmak isteyen engellilere hibe desteği başvuruları başladı
|14 Haziran 2020 10:26
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL'ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda, 2 bin 291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık" açıklamasını yaptı.
Hibe desteği 65 bin liraya yükseltildi
50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL'ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.
"İşe engel yok"
Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak 'işe engel yok' diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı iş yeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
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