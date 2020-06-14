Koronavirüs tedbirleri altında geniş katılımlı ilk sınav bitti
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.
|14 Haziran 2020 12:39
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.
ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav, saat 10.15'te başladı.
Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı.
Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.
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