1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü
|14 Haziran 2020 10:53
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda biri turuncu listede aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda Faraşin bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayrıca Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin bölgesi ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
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