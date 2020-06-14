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Müftülüklerde 1.328 çift dünyaevine girdi

İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı: İstanbul genelinde şimdiye kadar müftülüklerimizde 1.328 nikah akdi gerçekleştirildi. Müftülüğe nikah işlemleri için en fazla başvuru yapan ilçe Ümraniye ve Avcılar oldu
 14 Haziran 2020 11:03
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Müftülüklerde 1.328 çift dünyaevine girdi

İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirilen nikah işlemleriyle ilgili, "İstanbul genelinde şimdiye kadar müftülüklerimizde 1.328 nikah akdi gerçekleştirildi. Müftülüğe nikah işlemleri için en fazla başvuru yapan ilçe Ümraniye ve Avcılar oldu." dedi.

Evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilebilecek kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklenmesiyle 9 Aralık 2017 tarihinden itibaren müftülüklerde resmi nikah kıyılmaya devam ediyor.

Maşalı, bugüne kadar İstanbul'da müftülüklerce gerçekleştirilen nikah işlemleriyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müftülüklerde nikah işlemlerinin belediyelerdeki resmi nikah prosedürleriyle aynı olduğunu söyleyen Maşalı, evlenecek çiftlerin müftülüğe müracaat etmesiyle, başvuruların değerlendirildiğini belirtti.

Maşalı, "Müftülüğe nikah için başvurulduğu takdirde sistemden giriyoruz, çiftin önünde evlenmelerine herhangi bir engel yoksa onların da talepleri doğrultusunda bir takvim veriyoruz. Bu merasimler müftülük binalarımızda ya da düğünün yapıldığı mekanda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar müftülüklerce kıyılan nikah sayılarına ilişkin bilgi veren Maşalı, "İstanbul genelinde şimdiye kadar müftülüklerimizde 1.328 nikah akdi gerçekleştirildi. Bu dağılım ilçe bazında farklı oluyor. Müftülüğe nikah işlemleri için en fazla başvuru yapan ilçe Ümraniye ve Avcılar. Onun haricinde ortalama bir dağılım var. Diğer ilçelerde daha düşük seviyede, bu durum ilçenin nüfus yoğunluğuyla da alakalı." diye konuştu.

Yaz sezonuyla nikah taleplerinin geldiğini kaydeden Maşalı, ancak yine de başvurularda belirgin bir artış olmadığını dile getirdi.

Pandemi sürecinde müftülüklerde kıyılacak nikahlarda sadece 18 çiftin erteleme talebinde bulunduğunu söyleyen Maşalı, "Onun dışında sürecin getirdiği şartlar doğrultusunda nikahlarını kıydık. Evlenecek çiftler ve sadece şahitleri aldık, maske takmak suretiyle bu dönemde nikah merasimlerini gerçekleştirdik." dedi.

- "39 ilçemizde müftülüklerimiz vatandaşlarımızın nikah talebine açıktır"

Maşalı, "Haberlerden gördüğümüz kadarıyla, 'Pandemi süreci son bulsa da nikahımızı yapsak' diye bekleyen gençler var. Vatandaşlarımıza arzım şu olur, İstanbul genelinde 39 ilçe müftülüğümüz vatandaşlarımızın nikah talebine açıktır. Onların başvuru yapmaları durumunda, belediyelerde hangi prosedürler çerçevesinde nikah merasimleri gerçekleştiriliyorsa, aynı şekilde müftülüklerde de oluyor. Belediyelerde yoğınlık olmasına mahal yok. 39 ilçemizde bu açıdan vatandaşımızın hizmetindeyiz." şeklinde konuştu.

Maşalı, sözlerini, "Çiftlerimize mutluluklar dilerim. Aile, toplumumuzun direği. Aile kurumu güçlendikçe bu toplum daha da güçlenecektir. Cenabı Hakk, evliliğe adım atacak çiftlere de mutluluklar lütfetsin, aralarında mutluluk, hanelerine huzur versin. Temennim budur." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
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