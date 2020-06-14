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İl Milli Eğitim Müdüründen okul kapatılması iddialarına yanıt

Isparta'da öğrenci ve velilerin okullarının kapatılacağı iddiaları üzerine okul önünde toplanmasıyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Şehit Polis Akif Altay İlkokulu'nun kademeli olarak kapatılacağını, mevcut öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceğini ancak yeni kayıt alınmayacağını açıkladı.
 14 Haziran 2020 11:55
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İl Milli Eğitim Müdüründen okul kapatılması iddialarına yanıt

Isparta'da öğrenci ve velilerin okullarının kapatılacağı iddiaları üzerine okul önünde toplanmasıyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Şehit Polis Akif Altay İlkokulu'nun kademeli olarak kapatılacağını, mevcut öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceğini ancak yeni kayıt alınmayacağını açıkladı.

Isparta'da Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Akif Altay İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim yılında kapatılarak bitişiğinde bulunan Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devredileceği iddiaları üzerine cuma günü öğrenci ve veliler okul önünde toplandı. Ellerindeki pankartlarla okulların kapatılmasını istemeyen öğrenci ve veliler, basın açıklaması yaparak, başka okullara gitmek istemediklerini belirttiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Şehit Polis Akif Altay İlkokulu'nun kademeli olarak kapatılacağını ifade ederek, mevcut öğrencilerin mezun olana kadar aynı binada eğitim ve öğretime devam edeceklerini söyledi.

"Pedagoji yönünden sıkıntılı bir durum"

Mevcut binada ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 okul bulunduğunu ifade eden Ömer Yılmaz, lise kısmına yeni eğitim öğretim yılında 5 sınıf açılması gerektiğine değindi. Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir proje okulu olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda bu okulumuzun tamamı doldu. Yeni bir sınıf açacak imkanımız yok. Arkadaşlarımızla toplantılar yaptık, senaryolar oluşturduk. Bunlardan bir tanesi proje okulunu taşımak ama bu imkansız çünkü proje okulu olarak almışız, belli kriterlerden geçmiş, öğrencimiz orada kalmalı. Ya ortaokulu taşıyacağız ya ilkokulu taşıyacağız, ya ilkokulu kapatacağız ya da ortaokulu kapatacağız. İmam hatip lisesi tercih edilen bir okul ve ortaokul ile yaş aralıkları birbirine yakın ancak lise ile ilkokul yaş olarak birbirine uzak. Bu durumu zaten önermiyoruz. Aynı binada hem lise hem de ilkokul olması pedagoji yönünden sıkıntılı bir durum" dedi.

"Çocukları ellerinde pankartlarla görünce üzüldüm"

Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde okulun kademeli olarak kapatılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, "İlkokuldaki 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarımız eğitim öğretime devam edecek fakat yeni öğrenci almayacağız. Bu yöntem lisenin yeni sınıflarına imkan tanıyor ve şu an oraya giden öğrencileri mağdur etmiyor. Ben okul önünde toplanan öğrenci ve velileri görünce üzüldüm. Çocukların ellerine 'okulumu kapatmayın' pankartı vermişler ama biz o çocukları okuldan almıyoruz. Başka bir okula da aktarmayacağız. O bölgeye başka bir ilkokul planlamamız da olacak. Mevcut öğrenciler okullarına devam edecek ama yeni öğrenci almayacağız. Bölgede 1 ile 1.6 kilometre arasında 3 ilkokulumuz var. Bu bölgedeki öğrencilerimizi yeni kayıt için o okullara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şehit polis Akif Altay'ın isminin de yeni yapılacak bir okulda yaşatılmaya devam edeceğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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