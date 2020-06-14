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Türkiye NATO Sanayi Danışma Grubu'nda dönem başkanı oldu

Türkiye'yi temsilen HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı Sistem Mühendisliği Grup Lideri Serdar Üzümcü, 1 yıl süreyle başkan olarak görev yapacak
 14 Haziran 2020 12:14
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Türkiye NATO Sanayi Danışma Grubu'nda dönem başkanı oldu

Türkiye, NATO'nun güncel teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan alt çalışma gruplarının da yer aldığı NATO Sanayi Danışma Grubu'nda (NIAG), çalışma grubu dönem başkanlığı görevini üstlendi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu çalışma grubunun nisan ayındaki genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Türkiye'yi temsilen HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı Sistem Mühendisliği Grup Lideri Serdar Üzümcü, 1 yıl süreyle başkan olarak görev yapacak.

Her bir NATO üyesi ülkenin savunma sanayisi firmaları birliğinden bir temsilciyle yer aldığı ve Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD) bünyesinde oluşturulan yüksek düzeyli bir danışma organı olan NIAG, 1968 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Çalışma Grubu, NATO içerisinde komuta kontrol ve savunma iş birliği faaliyetlerinin sanayi ayağını da temsil ediyor.

NIAG SG249 "Low-Collateral Damage C-SUAS Effectors other than Jammers" kapsamında yürütülen çalışmalara başkanlık eden Serdar Üzümcü, NATO'nun askeri ihtiyaçlarının silahlanma projelerine dönüştürülmesi sürecinde, ilgili konunun sanayi bağını kuran ve belirlenen teknolojik ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yürüten NIAG'ın genel kurulunda NATO ülkelerinin savunma sanayilerinin üst düzey temsilcilerinin bulunduğunu söyledi.

Üzümcü, dönem başkanlığının öncelikle Türkiye ve HAVELSAN'ın NATO nezdinde bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek "Bu toplantılarda NATO'ya üye ülkeler kendi savunma sanayisi şirketlerinin çalışmalarını paylaşıyor ve NATO'daki askeri birliklerin teknolojik ihtiyaçları belirleniyor. Bu sürecin ardından, yılda 4 kez toplanması planlanan çalışma gruplarında, katılımcılar sahip oldukları derin uzmanlık alanları ve deneyimleriyle geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor." diye konuştu.

NIAG SG249 Çalışma Grubu Dönem Başkanı Serdar Üzümcü, yeni teknoloji alanlarının ortaya çıkmasında ve geleceğin teknolojilerin şekillendirilmesinde NIAG bünyesinde Türkiye'nin üstleneceği başkanlık rolünün önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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