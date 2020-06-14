4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

KOCAELİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Mimarsinan Mahallesi Elmacık Dere mevkisinde pozitif vakalar tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

Kaymakamlık tarafından, Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

- "Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil"

Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Alaattin Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir fabrikada çalışan kişi ile eşi ve çocuklarında Kovid-19 görülmesi üzerine Kaymakamlık kararıyla Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina uygulandığını söyledi.

Bazı medya organlarında koronavirüsün asker eğlencesinde bulaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Durmuş, "Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil, eğlence falan olmadı. 5-10 genç sadece kendi aralarında askeri terminale götürmüşler. Yemek verme, eğlence yapmak için 100-150 kişi bir araya gelinmedi. Fabrikada çalışan bir vatandaşımıza koronavirüs bulaşmış, o da ailesine bulaştırmış. Şu an ailesiyle hastanede karantinaya alındı. Kaymakamımız da tedbir amaçlı karantina uygulamıştır." diye konuştu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde, il dışından gelen akrabalarının ziyaretinin ardından rahatsızlanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 60 haneli mahallenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Karar üzerine 150 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, uyarı yazısı asıldı.

Sivriler köyü muhtarı Şenol Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmaları üzerine hastaneye başvurduğunu belirterek, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı." diye konuştu.

KAYSERİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 2 kırsal mahalle, bir sokak ve 22 binada karantina uygulaması başlatırken bir sokak ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerdeki 2 mahalle, 1 sokak ve 22 binada korona virüs nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması başlatırken bor sokak ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verdi. Kurulun kararında, Haliliye ilçesinde 2 mahalle ile 8 bina, Karaköprü ilçesinde 3 bina, Eyyübiye ilçesinde 3 bina, Suruç ilçesinde bir sokak, Siverek ilçesinde 1 bina, Viranşehir ilçesinde 7 bina karantinaya alındı.

Karaköprü, Haliliye ve Siverek ilçelerinde ise 5 bina ve bir sokakta ise karantina uygulamasına son verildi.