İran'da ikinci dalga tehlikesi: Vaka ve ölü sayıları artıyor
|14 Haziran 2020 13:08
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 837'ye, vaka sayısının da 187 bin 427'ye çıktığını aktardı.
Hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 148 bin 674 kişinin taburcu edildiğini belirtti.
Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 244 bin 74 olduğu bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirmanşah, Sistan-Beluçistan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.
Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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