İlçe MEM'den rekor promosyon ücreti
Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Türkiye rekorunu kırdı.
|14 Haziran 2020 13:14
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Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Türkiye rekorunu kırdı.
Akbank ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında çalışanlara tek seferde 3 bin 175 lira tutarında promosyon ödemesi 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılacak.
Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 bin 104 lira olan Türkiye rekorunu da geçmiş oldu.
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