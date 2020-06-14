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İlçe MEM'den rekor promosyon ücreti

Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Türkiye rekorunu kırdı.
 14 Haziran 2020 13:14
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İlçe MEM'den rekor promosyon ücreti

Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Türkiye rekorunu kırdı.

Akbank ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında çalışanlara tek seferde 3 bin 175 lira tutarında promosyon ödemesi 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılacak.

Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 bin 104 lira olan Türkiye rekorunu da geçmiş oldu.

Memurlar.Net
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