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Vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar eve çekildi

Diyarbakır'da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi korona virüse yakalandı. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu kentte vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu sokaklar boş kaldı.
 14 Haziran 2020 13:33
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Vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar eve çekildi

Diyarbakır'da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi korona virüse yakalandı. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu kentte vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu sokaklar boş kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 586 bin 995 test yapılırken, 176 bin 677 vaka tespit edildi. Bu vakaların 150 bin 82'si iyileşti. 4 bin 792 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 684 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girildi.

Son 14 günde vaka sayısı arttı

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.

Hafta sonlarında kentin en işlek caddeleri yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
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