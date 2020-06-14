Hafta sonu ile saat 18:00'den sonraki ek ders görev ücretlerine dair yazı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ek ders ücretinin, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 18.00'den sonra, 140 gösterge katsayısı üzerinden değil 150 üzerinden hesaplanarak ek ders ücretinin hesaplanmasını istedi.
|14 Haziran 2020 14:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ek ders ücretinin, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 18.00'den sonra, 140 gösterge katsayısı üzerinden değil 150 üzerinden hesaplanarak ek ders ücretinin hesaplanmasını istedi.
İŞTE RESMİ GÖRÜŞ YAZISI
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