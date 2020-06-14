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FETÖ'ye yönelik 5 ayrı operasyonda 357 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik son 5 operasyonda gözaltına alınan 693 şüpheliden 357'si tutuklandı.
 14 Haziran 2020 14:00
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FETÖ'ye yönelik 5 ayrı operasyonda 357 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik son 5 operasyonda gözaltına alınan 693 şüpheliden 357'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışmalar sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüpheliler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 761 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık, 14 Ocak, 18 Şubat ve 9 Haziran'da düzenlenen 5 operasyonda 512'si muvazzaf 693 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 357'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 89'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 228'i de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı konuda haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 19'u da savcılık kararıyla salıverildi.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 68 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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