1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Erdoğan'dan hediye

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.
 14 Haziran 2020 14:03
Yazdır
Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Erdoğan'dan hediye

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Beyşehir ilçesinde ilk cuma namazının kılınacağı stada 65 yaşın üzerinde olması dolayısıyla görevliler tarafından alınmayan ve stadyum duvarı gerisinden namaz kılmak için bir araya gelen vatandaşlara bakışıyla gündeme gelen 88 yaşındaki Osman Duymaz'ı evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek bir süre sohbet ettiği Osman Duymaz'a gönderdiği seccade ve hediyeleri takdim ederek, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahzun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik. Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var, ondan bir hediyemiz var, bir seccademiz ve Cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz. Kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Osman Duymaz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği hediyeler ile ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ayşe Kıvrak da unutulmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, daha sonra bir süre önce balkonda mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan ve kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etliekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı da evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile gönderdiği seccade ve yazma hediyesini takdim ettiği Kıvrak'la bir süre sohbet etti. Akış, "Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var. Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze, dualarında bizleri unutma" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, "Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, korona virüs tespit edilmesi dolayısıyla bir süre önce karantina uygulanan Esence Mahallesini de ziyaret ederek, mahalle muhtarı Muharrem Boru ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!
15 Haziran 2020 13:55		 Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
15 Haziran 2020 13:08
Bingöl'de Bakan Soylu depreme yakalandı
15 Haziran 2020 12:33		 İstanbul Adliyesi'nde 'normalleşme' kalabalığı
15 Haziran 2020 12:25
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
15 Haziran 2020 11:40		 Cerrahi maskeler gelinliklerin parçası oldu
15 Haziran 2020 11:35
Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
15 Haziran 2020 10:42		 Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
15 Haziran 2020 10:34
Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için 'geçmiş olsun' telefonu
15 Haziran 2020 10:25		 Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi
15 Haziran 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:26 - O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede14:20 - İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi14:07 - Konutta haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor14:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi14:00 - Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir13:58 - Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok13:55 - Prof. Ercan: Doğu Anadolu fay kırığı canavarla birleşti!13:46 - İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular13:33 - İran'a uçuşların başlayacağı tarih açıklandı13:32 - Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi
13:28 - Bakanlık harekete geçti, Haliç'ten numune alındı13:18 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Türkiye'nin ilk koronavirüs Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor13:08 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:06 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı13:00 - Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında12:49 - Samsun'da bylock kullanan 5 şahıs gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bizi töreler yaktı
Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
Otobüsteki yolcu devamlı öksürünce, polise ihbar ettiler
İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil
Son dönemde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler
Valilik açıkladı: Artış devam ederse ek tedbirler kaçınılmaz!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Tapu alırken dikkat edilecek hususlar
Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luiz gustavo 2
2020 msü sınavı 1
tahir karapınar 2
pençe-kartal operasyonu 1
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
naneye gelince hım hım ota gelince meeee 1
16.06.2020 fenerbahce vs trabzonspor maçı 1
kenafir gözlü 2
yenipazar pidesi 1
ebru polat 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Sinop Merkez KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam