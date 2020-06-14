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2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek
 14 Haziran 2020 14:31
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2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

Soru ve cavaplara ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu Ajansı
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