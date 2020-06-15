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İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının verdiği yetki nedeniyle, kronik hastaları ve hamileleri çalıştırması doğru bir uygulama gibi görünmemektedir.
 15 Haziran 2020 11:05
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İçişleri Bakanlığının kronik hastaları çalıştırması doğru değil

Bilindiği üzere, 29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, 60 yaş üstü personel ile kronik hastaların idari izinli sayılmış olmasına rağmen, Genelgenin son kısmında yer alan "Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir." talimatı gereğince, isteyen kurumlar hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın 60 yaş üstü personel ile kronik hastalarını göreve başlatabilmektedir.

İşte bu kurumlardan birisi de İçişleri Bakanlığıdır. Bakanlık, 2 Haziran'da yayımladığı genelgeyle, 6 bağlı biriminde (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi) çalışan personelin 2020/8 sayılı genelge kapsamında istisna tutulacağını belirtmiştir.

Oysaki Sağlık Bakanlığı dahi, 2 Haziran'da Yayımladığı Genelgeyle, her kronik hastalık olmasa dahi kanser hastaları ve organ nakli olanlar ile hamile olanların idari izinli sayılacağını açıklamıştır.

İçişleri Bakanlığının, bağlı 6 kurum personeli için aldığı istisna kararının, hizmet gerekleri bağlamında yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Çok büyük bir sayıyı teşkil etmediğini düşündüğümüz bu personelin daha fazla tedirgin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda alınmış olan idari izin kararının, Cumhurbaşkanlığının almış olduğu bir kararla kamu kurumlarının insiyatifine bırakılmış olması, yanlış bir karardır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan İçişleri Bakanlığının uygulaması ise başka bir yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmesini umut ediyoruz.

SİTEMİZE GELEN ÖRNEK BİR ŞİKAYET

Merhabalar. Organ Nakilli Hastayım ve İmmün Sistem Düşürücü ilaçlar alıyorum. Ayrıca da enabızdan alınmış belgem olmasına rağmen İçişleri Bakanlığındaki 6 kurumdan birinde çalıştığımdan dolayı idari izin alamıyorum. 8 Haziran da çıktı e nabız da belgem 1 Haziran da da. Bununla ilgili hiçbir şey olmayacak mı ?

Memurlar.Net - Özel

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