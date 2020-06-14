'Hedefimiz Türkiye'yi, dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek'
Bakan Albayrak: Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek.
|14 Haziran 2020 14:57
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Bakan Albayrak: "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek"
"Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir"
"Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz"
"Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık"
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