16 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 39'a yükseldi
|14 Haziran 2020 15:09
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Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 4'ü daha yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları, örgüt faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen zanlılarla ilgili operasyon sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, şüphelilerden 4'ünü daha gözaltına aldı.
Gözaltı sayısının 39'a yükseldiği operasyonda diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Gözaltındaki 21 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 35 zanlı yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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