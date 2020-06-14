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Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru

Dünya Altın Konseyi, yılın ocak-mayıs döneminde altın bazlı yatırım fonlarında gerçekleşen para akışı miktarında rekor kırıldığını açıkladı.
 14 Haziran 2020 15:26
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Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru

Dünya Altın Konseyinin (WGC) altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği rapora göre, geçen ay altın bazlı yatırım fonları, portföylerine 8,5 milyar dolar değerinde 154 ton altın ekledi ve bu fonlardaki altın miktarı yeni bir rekor seviye olan 3 bin 510 tona ulaştı.

Altın bazlı yatırım fonları, portföylerine bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 33,7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Böylece 5 aylık süreçte altın bazlı yatırım fonlarına gerçekleşen para akışı, miktar açısından rekor kırdı.

Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altının değeri de 195 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı. Söz konusu fonların portföylerinde nisan ve mayıs aylarında iki işlem günü dışında her gün yükseliş kaydedilirken, buna benzer tarihi bir trend daha önce mayıs ve haziran aylarında dört işlem günü haricinde yaşanmıştı.

Altının ons fiyatı, 1.765 dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın kazançlarını kısmen geri verdi ve mayısı aylık bazda yüzde 2,6 yükselerek 1.728 dolar seviyesinden tamamladı.

Belirsizlikler altın fiyatını desteklemeye devam etti

Geçen ay görece riskli varlık fiyatlarında önemli bir artış kaydedilmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu altının ons fiyatını destekledi.

Merkez bankalarının birkaç ay öncesine kadar düşünülemeyen varlık sınıflarını da içine alacak şekilde genişleyici politikalar izlemesi, yani kredibilitesi düşük tahvilleri dahi satın alması tahvil getirilerini baskıladı. Böylece altının fırsat maliyeti daha da düşük seviyelere inerken, piyasalardaki belirsizlikleri de artırdı.

Yatırımcılar, artan bütçe açıklarına ve hisse senetlerindeki aşırı değerlenmeye karşı kendilerini hedge etmek için altına yönelirken, altın bazlı fonlardaki altın miktarı, ABD hariç, bütün ülkelerin resmi altın rezervlerini geride bıraktı.

Merkez bankaları, altın fiyatlarında yine önemli rol oynayacak

Altının ons fiyatına ilişkin oynaklık, önceki dönemlere kıyasla nispeten düşüş gösterse de hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Yatırımcılar, gelecek dönemde altın fiyatlarının daha istikrarlı bir grafik izlemesini bekliyor.

Merkez bankalarının genişleyici duruşunu koruması, gelecek dönemde altın fiyatlarını desteklemesi beklenen önemli etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınına ilişkin ekonomik ve sosyal belirsizlikler ile olası ikinci Kovid-19 dalgası da yatırımcılar tarafından altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi beklenen faktörler arasında yer alıyor.

ABD'de ortaya çıkan karışılıklar da piyasalardaki risk algısını yükseltirken, gösterilerin devam etmesi halinde yatırımcıların güvenli liman arayışlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği öngörülüyor.

Kuzey Amerika fonları, altına yatırım yapmaya devam ediyor

Bölgeler bazında Kuzey Amerika, altın bazlı yatırım fonlarında gerçekleşen para akışında ön sırada yer alırken, bunda altının fiyat performansı etkili oldu. Bölge fonlarının portföyleri üst üste iki ay boyunca büyürken, bu fonlara mayıs ayında 5,6 milyar değerinde 102 tonluk altın girişi gerçekleşti.

Böylece Kuzey Amerika altın fonlarındaki toplam varlık miktarı, 1.815 tona ulaşarak Aralık 2012'de kaydedilen 1.736 tonluk en yüksek seviyeyi de geride bıraktı.

Geçen ay Avrupa'daki altın bazlı yatırım fonlarına 2,5 milyar dolar değerinde 45 tonluk varlık girişi gerçekleşirken, bunun yüzde 65'ini İngiltere'deki fonlar sırtladı.

Söz konusu dönemde Asyalı fonlara 262 milyon dolar değerinde 4,4 tonluk, diğer bölgelerin fonlarına da 135 milyon dolar değerinde 2,6 tonluk altın girişi gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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