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Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Antalya'da yeşil ve maviyi bir bütün olarak buluşturan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nın ziyaretçileri, patika yollarda yürüyerek doğayla baş başa kalıyor
 14 Haziran 2020 15:32
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Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Antalya'da yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, eşsiz doğal güzelliğiyle başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

Turizmin başkenti Antalya, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra şelaleleriyle de dikkat çekiyor.

Kentte 1986'da keşfedilince tabiat parkı haline getirilen Kurşunlu Şelalesi, yıl boyu akan doğal çağlayanıyla hayran bırakıyor.

Antalya merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, çağlayanı, minik gölleri, eşsiz florası ve yaban hayatıyla "saklı bir cennet" olarak tanımlanıyor.

Boyları 20 metreyi geçen ağaçların arasındaki patika yollardan yürüdükçe endemik bitkileri, 18 metre yüksekten akan çağlayanın yanı sıra minik şelalelerinin de renk kattığı pakın ziyaretçileri başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi, doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Gelin ve damatların da en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için gittiği şelale, zaman zaman da doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

- En çok tercih edilen alanlar arasında

Şelale işletmecisi Fikret Çıtırgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan şelalenin 1 Haziran'da yeniden açıldığını söyledi.

Önemli tedbirler aldıklarını anlatan Çıtırgı, valiliğin aldığı kararlara göre tabiat parkını yeniden uyarladıklarını dile getirdi.

Sosyal mesafeye göre müşterileri kabul ettiklerini, hijyen konusunda oldukça titiz olduklarını aktaran Çıtırgı, her gün ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini kaydetti.

Çıtırgı, salgından sonra insanların doğaya yöneldiğini belirterek, "Tabiat Parkı, 300 dönümlük bir alandan oluşuyor. Yani burası doğal bir şekilde müşteriler arasında sosyal mesafe sağlıyor. Salgından izole bir hayat var burada. Kapalı mekanlardan sıkılanlar doğa özlemini burada gideriyor. Salgın azaldıkça yerli turistler de Antalya'ya daha fazla gelmeye başlayacaktır. Burası da en fazla tercih edilen alanlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Şelalenin fauna ve flora açısından da oldukça zengin olduğunu vurgulayan Çıtırgı, koparması yasak olan nilüfer çiçeğini görmek için bile şelaleye gelenlerin olduğunu bildirdi.

Ziyaretçilerden Sinem Ay ise Kurşunlu Şelalesi'ne arkadaşının sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraftan etkilenerek geldiğini söyledi.

Şelalenin fotoğraflardakinden daha güzel olduğunu anlatan Ay, "Şelalenin yanı sıra patika yollardan ormanlık alanda yürüyüş yapmak, küçük göletlerdeki balıkları izlemek, gölet üzerindeki çiçek açan nilüferleri görmek çok güzeldi." dedi.

Anadolu Ajansı
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