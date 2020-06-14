Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.