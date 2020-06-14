Konut mağdurları evlerinin teslim edilmesini istiyor
|14 Haziran 2020 15:57
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Kağıthane'de evleri yıkılan ve yapılması vadedilen yeni konutların vaktinde teslim edilmediğini belirten bir grup vatandaş, basın açıklaması yaparak, yetkililerden yardım istedi.
Kendilerine "Hürriyet Mahallesi Kiptaş Mağdurları" adını veren grup üyeleri, Çağlayan Hürriyet Mahallesi'ndeki yıkılan evlerinin önünde bir araya geldi.
Depreme dayanıklı ev yapılması karşılığında evlerini Kiptaş'a ve proje ortağı Nas İnşaat'a devrettiklerini belirten vatandaşlar, evlerinin proje için yıkıldığını, ancak inşaatın bir türlü başlamadığını söyledi.
Grup adına açıklamayı okuyan Zeynep Balta, 5 yıl önce Kiptaş ve Nas İnşaat ortaklığındaki projeye güvenerek evlerini teslim ettiklerini anlattı.
3 yıl içinde yenilerinin teslim edileceği vaadiyle teslim ettikleri evlerinin inşaatının hala başlamadığını dile getiren Balta, şunları kaydetti:
"Projenin arkasında koskoca Kiptaş var, elbet bizi yarı yolda bırakmaz diye düşündük ancak yanıldık. Kiptaş ile yapılan görüşmelerden netice alamadık. Kira yardımları da 6 aydır ödenmiyor. Mahalleli olarak son derece mağdur ve zor durumdayız. Bir an önce evlerimizin teslim edilmesini talep ediyoruz. Burada en başta çözüm üreteceğiz diye gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan sesimizi duymasını ve bu işe el atmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemiz Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin'i kendi mahallelisine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Mahalleliyi mağdur edenler hakkında da yasal haklarımızı kullanarak hukuk yoluna da başvuracağız. Çünkü bizler dünyanın en büyük Adalet Sarayının yanı başında adalet istiyoruz, evlerimizi geri istiyoruz."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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