Almanya vatandaşlarından tahliye ücretlerini istiyor
|14 Haziran 2020 16:04
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Almanya'da hükümet, korana virüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilen Alman vatandaşlarından ortalama 420 euro tahliye ücreti talep ediyor.
Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonla yurt dışından getirilen 240 bin Alman vatandaşına tahliye faturaları gönderilmeye başlandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından, Almanların tahliyesi için kiralanan uçakların maliyetinin 100 milyon euro'nun üzerinde olduğu belirtildi. Almanların tahliye edildikleri ülkelerin uzaklığına göre ödeme yapacakları ve ücretin ortalama 420 euro'yu bulacağı kaydedildi.
Öte yandan, tahliye edilen Almanlardan alınacak olan ücretin diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarından talep ettiği ücretten daha yüksek olmayacağı kaydedildi.
Almanya'da 17 Mart'da başlatılan tahliye operasyonu 5 hafta sürmüştü.
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