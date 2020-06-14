Erdoğan: Çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının İstanbul'un dünya markası vasfını bir adım ileriye taşıyacağını söyledi. Hizmete girdiği tarihten itibaren ülkenin gururu haline gelen İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuştuğunu belirten Erdoğan, ayrıca havalimanı bünyesinde yer alan tesislerden Devlet Konukevi ile caminin açılışlarını da bu vesileyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Her üç eserin de hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Önceki dönem Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Mehmet Cahit Turan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bu süreci birlikte yürüttüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir. İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır. Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkan sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkan veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir. Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır."

- "200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanının mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği havalimanımızın devreye girmesiyle adeta küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni bir dönem başladı. Öyle ki pek çok ülke, mevcut havalimanlarının durumlarını ve yeni havalimanı yatırımlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Kimi ülkeler geçmişten gelen sömürge birikimleri, kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynak gelirleriyle büyürken, biz kendi kalkınma modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınmanın temel unsuru olarak ulaştırma yatırımlarında ne kadar iyi bir noktaya gelirsek, ülkemizin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü de o denli açmış oluruz. Zira iki şeyi hep söylerim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Bunun için ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi'nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyada kamu-özel ortaklığı projelerinin en başarılılarını uygulayan ülke olarak, özellikle ulaşımda ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıdıklarını söyledi.

Devlet Konukevi'nin ve caminin hizmete girmesiyle, havalimanının iki önemli eksiğini daha tamamladıklarını belirten Erdoğan, bu iki eserin de İstanbul Havalimanı'nın marka değerine katkı yapacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 18 yıl önce iktidar görevini üstlenirken, halka ülkeyi 4 sütun üzerinde yükseltme sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diye ifade etmiştik. Hamdolsun bugün geriye dönüp baktığımızda bu dört alanın üzerine enerjiden tarıma, sanayiden ticarete kadar ulaşım dahil pek çok ilave hizmeti de ekleyerek verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görüyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

- "2002 yılında toplam havayolu yolcu sayısı, 34 milyonu bile bulmuyordu"

Havalimanından başlayarak, ana hatlarıyla hizmetleri hatırlatmak istediğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde 2002 yılında toplam havayolu yolcu sayısı, 34 milyonu bile bulmuyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 209 milyon olarak gerçekleşti. Havalimanı sayımız 26'yken bu rakamı 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Hala inşası süren Yozgat, Rize, Artvin Bayburt, Gümüşhane gibi havalimanlarımızla bu sayı daha da artaracak. Terminallerimizin yolcu kapasitesini, 60 milyondan 258 milyon artışla 318 milyona yükselttik. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz, 2 bin 500 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya yapılan uçuşları, 290 ilave ile 350'ye çıkarmayı da bu arada başardık. Sektörün cirosunu, 3 milyar dolardan 165 milyar dolara ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımızdır.

Karayollarında ise bölünmüş yol uzunluğumuzu hep söyledik, yine söylüyorum, 6 bin 100 kilometreden, 21 bin 100 kilometre ilave ile 27 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilave ile 3100 kilometrenin üzerine taşıdık. Tünellerimizin sayısını, 83'ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik. Demiryollarında ülkemizi daha önce hiç olmayan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağlarıyla örüyoruz. Şu anda 1213 kilometre yüksek hızlı demir yolu hizmet veriyor. Yakında hizmete girecek hatlarla bu rakam 2 binlere çıkacak. Ayrıca 2 bin kilometreye yakın yeni hızlı tren hattının inşası sürüyor. Bir o kadarının da planlamaları yapılıyor. Bunlarla birlikte mevcut demir yolu ağımızın neredeyse tamamına tekabül eden 11 bin 600 kilometrelik hattı yeniledik."

- "İstanbul'a yaptığımız ulaştırma yatırımının her biri dünya çapında eserler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin en büyük şehri ve iki kıtanın birleşim yeri olan İstanbul'a yaptıkları ulaştırma yatırımının her birinin dünya çapında eserler olduğunu ifade etti.

Marmaray gibi Avrasya Tüneli gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi eserleri milletin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladıklarını belirten Erdoğan, "Adıyaman'daki Nissibi Köprüsü'nden Çankırı-Kastamonu arasındaki Ilgaz Tüneli'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul-İzmir Otoyolu'na, Malatya'daki Erkenek, Rize-Erzurum arasındaki Ovit, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli tünellerine kadar ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık. Böylece toplamda 880 milyar lirayı bulan ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye'nin ulaşım alt yapısını, kalkınma hedeflerine uygun hale getirdik. Halen inşası devam eden pek çok bölünmüş yol, otoyol, çevre yolu, köprü, tünel bulunuyor." dedi.

- "Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz"

İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya'ya, Konya'dan Erzurum'a kadar pek çok önemli şehir içi raylı sistem yatırımını da hükümet olarak yaptıklarını veya yapmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalkınmanın temel unsuru olarak ulaştırma yatırımlarında ne kadar iyi bir noktaya gelirsek, ülkemizin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü de o denli açmış oluruz. Zira iki şeyi hep söylerim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Bunun için ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Rabbimiz mukaddes kitabımız Kura'n-ı Kerim'de bize bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor. Ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla tamam demiyoruz. Tam tersine karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham veriyor, cesaret veriyor, şevk veriyor."

- "Salgın döneminde yaşananlar, Türkiye'nin potansiyelinin büyüklüğünü gösterdi"

Dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgın döneminde yaşananların, Türkiye'nin imkanlarının ve potansiyelinin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer 45 günde bu millet kalkıp da 1008 odalı bir hastane Yeşilköy'e, 1008 odalı bir hastaneyi de Sancaktepe'ye yapıyorsa, bu milletin ne kadar azimli, ne kadar kararlı ve ne kadar muktedir olduğunu Allah'ın izniyle gösteriyor. Öbür tarafta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile yine Başakşehir'de gerçekten muhteşem bir eseri meydana getirmek suretiyle sadece ülkemize değil, tüm dünyaya 'Biz muktediriz, Allah'ın izniyle yaparız.' dedik. Burada tabii bir başka güzellik daha var. O da nedir? Sağlık turizminde bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

Aynı şekilde Sancaktepe, eski askeri havaalanı. Oraya inecek, oradan yine yaya yolundan hastaneye gidip tedavisini olup, oradan yine uçakla dönüşünü yapacak. Biz bununla da turizmi zenginleştiriyoruz. Ne ile? Sağlık turizmiyle. Öbür tarafta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hem buraya İGA'ya yakın hem de Yeşilköy'e yakın. Orada da yine en ileri teknoloji sağlıkta mevcut. Sağlık turizmini böylece çok güçlü hale getirmiş oluyoruz. Gelişmiş ülkelerin dahi pek çok hususta çaresiz kaldıkları bu süreçten biz hamdolsun alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Elbette her şey bitmiş değil. Mücadelemiz devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. İstanbul Havalimanını da bunun için inşa ettik. Suriye'de ve Libya'daki harekatlarımızı da bunun için gerçekleştirdik. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa gelsin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi'nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilmemesi durumunda sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda ise bu sürecin (Kovid-19) çok daha hızlı atlatılarak, eski huzurlu günlere yeniden dönüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde iyice belirginleşen avantajlarımızı, hedeflerimize ulaşmanın aracı haline getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Geçmişte Türkiye küresel düzeydeki büyük dönüşüm dönemlerini vizyonsuz siyasi kadrolar veya kendi iç kavgaları sebebiyle değerlendirememiştir. İnşallah bu defa öyle olmayacak. Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarsızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da, bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kimi ihtirasına gem vuramadığı için kimi de dış mahreçli senaryolarda kendilerine verilen rol gereği Türkiye'yi frenlemeye çalışsa da hiçbiri amacına ulaşamayacak." diye konuştu.

- "Devir, hizmet siyaseti devridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarları peşinde koştuğunu gayet iyi gördüğünü belirterek, "Hayatlarında ortaya koyabildikleri tek bir eser dahi olmayanların yapılan her işe kulp takmaya çalışma gayreti boşunadır. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide geldiği seviye sayesinde artık siyaset mühendisliği yöntemleriyle ülkeye istikamet çizme projelerinin başarı şansı kalmamıştır. Devir, hizmet siyaseti devridir. Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. İstanbul Havalimanını da bunun için inşa ettik. Suriye'de ve Libya'daki harekatlarımızı da bunun için gerçekleştirdik. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa gelsin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun." ifadelerini kullandı.

Yalanla, iftirayla, dedikoduyla, aldatmacayla yapılan siyasetin sonunun, hüsranla neticelenmeye mahkum olduğunu kaydeden Erdoğan, çeyrek asır öncesinin ve yarım asır öncesinin Türkiye'sinin refleksleriyle, geleceğin Türkiye'sinin inşa edilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya değişti, Türkiye değişti, toplumlar değişti, insanlar değişti. Sadece ülkemizdeki bir avuç siyaset esnafı ne yazık ki değişmedi. Eğer biz bu gerçeği görmeseydik ve ülkemizi bu günlere hazırlamasaydık ne şu an içinde bulunduğumuz eser vardı ne de salgın karşısında bu kadar dirençli olabilirdik. Dikkat ediniz bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini de çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik. Kavga her zaman kötü değildir."

- "Milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi"

Vefatının 33. yılında merhum Cemil Meriç'in sözlerinden alıntı yapan Erdoğan, "Saygıyla ve rahmetle yad ettiğimiz Cemil Meriç üstadımız, 'Düşünmek, savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak.' İşte böyle bir savaşta taraf tutmamak diye bir tavır söz konusu olamaz. Yine merhum Cemil Meriç'in kalemiyle ifade edecek olursak, 'Taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım.' Biz de bir tarafta eser üretenlerin diğer tarafta takoz koyanların bulunduğu hakikatiyle karşı karşıyayız. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek, bizden daha iyi hizmet edecek birileri gelir ve milletimiz de onu tercih ederse inanın bundan sadece memnuniyet duyarız. İşte o gün gelene kadar ülkemiz ve milletimiz için daha çok neler yapabileceğimizin kavgasını vermeyi sürdüreceğiz. Hala eski siyaset yöntemleriyle bu ülkenin geleceğine talip olduğuna iddia edenlere cevabımızı merhum üstadın şu sözleriyle vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. 'Sana kızmıyorum. Sen bu kadarsın. Bilmeliydim.' Evet, kimin ne olduğunu bilecek ve yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan, İstanbul Havalimanının üçüncü pisti ve ikinci kulesiyle, Devlet Konukevi ve caminin hayırlı olmasını dileyerek, iftihar verici bir eserin yeni bölümlerinin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

- Tören

İstanbul Havalimanı 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden İstanbul Havalimanı'na helikopterle gelerek 3. pisti havadan inceledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindekiler, açılışı yapılan yerlerde incelemeler yaparak tören alanına geçti.

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da yer aldı.

Tören alanındaki misafirler sosyal mesafeli olarak yerleştirilen sandalyelerde oturdu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 çağrı adlarına sahip üç THY uçağı aynı anda havalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşilerim şimdi 3 pistimizden aynı anda hareket edecek uçaklarımızın kalkış izinlerini vereceğiz. Hazır mıyız? TK1453. Yeni pistimiz havalimanımız için hayırlı olsun." diyerek kaptanlara söz verdi.

Kaptanlardan Serkan Cevdet Tansu da, "Yeni pistimiz Türk Hava Yolları ve Türk havacılığı için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da, "Ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 pistten 3 uçağın hareket ettiğini belirterek, "Bugünkü açılış törenlerimiz milletimiz için, ülkemiz için, yüklenici firmalarımız için hayırlara vesile olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın birinci pistinden TK1453 koduyla, Airbus-321 tipi uçak ile uçuşu, kaptan Serkan Cevdet Tansu, kaptan Murat Toktar ve ikinci pilot Begüm Özkan, 2. pistten TK1923 kodu ve Boeing-737 tipi uçak ile kaptan Zeynep Akkoyun Çam, ikinci pilot Dilek Ayar Kayahan ve kaptan İlyas Çağlar Koçer, 3. pistten ise TK2023 kodu ve Boeing-787 tipi uçak ile de kaptan Murat Gülkanat, kaptan Murat Gökkaya ve kaptan Volkan Taşan gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından camiyi gezerek helikopterle alandan ayrıldı.