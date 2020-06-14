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Akademisyen, okul inşaatında şantiye şefi gibi çalışıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurma Çukuru köyünde 8 dershanelik ilköğretim okulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.
 14 Haziran 2020 17:23
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Akademisyen, okul inşaatında şantiye şefi gibi çalışıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurma Çukuru köyünde 8 dershanelik ilköğretim okulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan okulun yapımını üstlenen Aşkaleli akademisyen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara temele ilk harcı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte koydu.

Kavurma Çukuru köyündeki temel atma törenine Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı A. Kerim Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, il ve ilçe meclis üyeleri ve vatandaşların yanı sıra okulun yapımını üstlenen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara ve ekibi katıldı.

Milletvekili İbrahim Aydemir, "İyilik insanlık sanatıdır. Öyleyse bu sanatı icra edenler baş üstünde taşınmalıdır. Ayten hanımı tebrik ediyorum. Özel bir isim, kendisiyle iftihar ediyoruz. Yaptıkları mübarek bir iş. Katkısı olan herkese minnettarız. Buradan vatanımıza milletimize hizmet edecek çocuklarımız yetişecek" dedi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Köyümüzün okul ihtiyacının giderilmesi konusunda bize katkı sağlayan herkese kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Törende konuşan Doç. Dr. Ayten Zara ise, "Anadolu'da bölge bölge geziyoruz. Okul, lojman ihtiyacı olan birçok köy var. Muhtarımız bana köyde erkek çocuklarımızın yanı sıra kız çocuklarımızı da okutmak istiyoruz demişti. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz okulumuzu yapacağız. Lojman yenilenecek. Ben Aşkaleliyim. Gönlümle her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından temele ilk harç konuldu.
İhlas Haber Ajansı
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