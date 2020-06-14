Bakan Kurum: Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli deprem) Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz"
|14 Haziran 2020 18:02
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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