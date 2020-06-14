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Bingöl'de nöbet kulübesi yıkıldı, 3 korucu yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD'ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı'nda nöbet kulesinin yıkıldığını, 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını, 2 korucunun da hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
 14 Haziran 2020 18:03
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Bingöl'de nöbet kulübesi yıkıldı, 3 korucu yaralandı

Karlıova'daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Karlıova depreminin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği duyuruldu.

1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

Depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı'nda nöbet kulesinin yıkıldığını ve 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını duyurdu.

Soylu, paylaşımında, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.

"İKİ GÖZETLEME KULESİ ÇÖKTÜ"

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BİNGÖL VALİSİ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Vali Ekinci, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu.

Valilikten yapılan açıklamada da Kaynarpınar köyünde karakola ait 2 gözetleme kulesinin çöktüğü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.

1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

18:09'DA YİNE AYNI BÖLGEDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:09'da yine aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Anadolu Ajansı
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