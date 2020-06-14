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ABD'de, bir hastaya 1,1 milyon dolarlık virüs faturası çıkarıldı

ABD'de uzun süre corona virüs tedavisi gören 70 yaşındaki kişiye 1 milyon 122 bin 501 dolar fatura kesildi.
 14 Haziran 2020 18:13
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ABD'de, bir hastaya 1,1 milyon dolarlık virüs faturası çıkarıldı

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan ve corona virüs nedeniyle uzun süre tedavi gören 70 yaşındaki Michael Flor, hastane tarafından kesilen faturayı görünce şok yaşadı.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM"

Issaquah'taki Swedish Medical Centre'da tedavi gören Flor'a gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirtildi. Flor yerel basına yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum" dedi.

"Hayatımı kurtarmak milyonlarca dolardı" ifadelerini kullanan yaşlı adam, "Elbette bunun gerekli harcanan bir para olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu söyleyebilecek tek kişinin yalnızca ben olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

SİGORTA MİKTARI YETERLİ DEĞİL

Öte yandan, Flor'un faturasının büyük bir bölümünün sağlık sigortası tarafından ödeneceği öğrenildi. ABD hükümeti hastanelere ve sigorta şirketleri için 100 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ancak yetkililer, corona virüs hastalarını tedavi etmek için maliyetin 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve bu miktarın yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Son verilere göre 2 milyon 142 bin 515 vakanın tespit edildiği ABD'de bugüne kadar 117 bin 533 kişi hayatını kaybetti.
NTV
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