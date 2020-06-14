PTT'de, görevde yükselenler statü değiştirmeyecek

Konuyla ilgili Birlik Haber-Sen'den yapılan açıklama

399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personellerden unvan yükselme sınavlarını kazananların; bir önceki yönetim döneminde çıkarılan statü değiştirerek atamalarının yapılacağına dair yönetmelik maddesinin iptal edilmesi için 2017 yılında Danıştay 2. dairesinde açmış olduğumuz davayı kazandık.

Unvan yükselme sınavlarını kazananların atamalarının statü değiştirmeden yapılması yönünde, mevcut PTT A.Ş. yönetiminin olumlu yaklaşımları da tarafımızca bilinmektedir.

Bu nedenle kazandığımız davaya göre bundan sonra açılacak olan unvan yükselme sınavlarını kazananların atamalarında STATÜ DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU OLMADAN yapılması gerekmektedir.

Laf değil iş üreten sendika Birlik Haber-Sen olarak 399'lu personele hayırlı olsun diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.