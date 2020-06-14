BDDK Başkanı: BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık
BDDK Başkanı Akben: "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık"
|14 Haziran 2020 19:06
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milli elektrikli trenin 30 Ağustosta ray ve yol testlerine başlanacak
15 Haziran 2020 10:57
|Tarihin en kapsamlı istihdam paketi
15 Haziran 2020 08:40
|'Ekonomi için hızlı kararlar almayı sürdüreceğiz'
14 Haziran 2020 17:39
|Koronavirüs etkisiyle temassız ödeme 3 kat arttı
13 Haziran 2020 19:42
|Termal tarayıcılı ateş ölçeri 60 ülkeye ihraç ediyor
13 Haziran 2020 19:10
|İşte yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan
13 Haziran 2020 17:46
|Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ASPİLSAN üretildi
13 Haziran 2020 16:10
|Tüketicilere 'İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin' uyarısı
13 Haziran 2020 11:29
|Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinin faiz oranını tespit etti
13 Haziran 2020 09:59
|Öğrenciye yurt eve hazır arsa
13 Haziran 2020 07:53