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BDDK Başkanı: BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık

BDDK Başkanı Akben: "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık"
 14 Haziran 2020 19:06
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BDDK Başkanı: BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık"

"Proaktif düzenleme yaklaşımı, sektörün aktif olarak koordine edilmesi, son derece önem arz eden bir durumdu"

Anadolu Ajansı
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