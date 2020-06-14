İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı İstanbul'daki Üsküdar Sahili'nde bazı vatandaşların maske takmadıkları gözlendi.
|14 Haziran 2020 20:29
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.
Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.
Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.
"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|O ilde de vakalar artıyor: 50 kişi hastanede
15 Haziran 2020 14:26
|Belediye Başkanından virüs açıklaması: Şuan krizlik bir durum yok
15 Haziran 2020 13:58
|Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
15 Haziran 2020 13:06
|Konya'da, tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi
15 Haziran 2020 00:30
|Sağanak hayatı felç etti! Köprünün bir bölümü çöktü
14 Haziran 2020 22:16
|Artvin'de bir doğa harikası daha! Fotoğrafçılar buldu
14 Haziran 2020 21:56
|5,7'lik depremin ardından 22 artçı deprem daha oldu
14 Haziran 2020 19:47
|Vaka artışının sebepleri ortaya çıkmaya başladı
14 Haziran 2020 17:43
|Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem
14 Haziran 2020 17:37
|Konut mağdurları evlerinin teslim edilmesini istiyor
14 Haziran 2020 15:57