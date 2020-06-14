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İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı İstanbul'daki Üsküdar Sahili'nde bazı vatandaşların maske takmadıkları gözlendi.
 14 Haziran 2020 20:29
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İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.
Anadolu Ajansı
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