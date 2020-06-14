Ankara'da belediye tiyatroları yarın seyircisiz açılıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, koronavirüs salgını yüzünden yeni sezonu online açacak. İlk oyun Bir Evlenme Teklifi, yarın sabah 11.00'den itibaren internet üzerinden yayınlanacak...
|14 Haziran 2020 20:39
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 oyun sezonunu seyircisiz açıyor.
Rus yazar Anton Çehov'un Bir Evlenme Teklifi adlı oyununun prömiyeri, yarın saat 11.00'de yapılacak.
Tütünün Zararları adlı oyun, 17 Haziran'da yine saat 11.00'de, Bilgesu Erenus imzalı Misafir adlı oyunsa 19 Haziran'da saat 11.00'de sahnelenecek...
Oyunlar, YouTube kanalı ve belediyenin TV kanalının internet sitesi üzerinden seyredilebilecek...
Oyunları kaçıran sanatseverler için gün içinde tekrar yayın yapılacak.
Provaları devam eden Turgut Özakman'ın Ocak adlı oyunu da kısa süre içinde online olarak seyirci karşısına çıkacak.
Başkent Tiyatroları, bu süreçte oyunlarını açık alanlar da oynamaya hazırlanıyor.
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