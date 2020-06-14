Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
|14 Haziran 2020 20:50
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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