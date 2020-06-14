Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kocaeli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.
|14 Haziran 2020 21:02
|Yazdır
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini protesto etmek için Eski Çarşı'da toplanan gruba polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruptaki 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İntihar girişimini izlerken maske ve sosyal mesafe kuralını unuttular
15 Haziran 2020 13:46
|Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
15 Haziran 2020 13:00
|Zeytin bahçesindeki silahlı kavgada 2 ölü
15 Haziran 2020 12:47
|Başak Demirtaş zanlılarının emniyetteki işlemleri devam ediyor
15 Haziran 2020 12:35
|Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında
15 Haziran 2020 12:12
|Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Yerel sanatçı hayatını kaybetti
15 Haziran 2020 11:29
|Karantina altındaki köye giriş yapmak isteyince kazada hayatını kaybetti
15 Haziran 2020 11:25
|Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 3 işçiden biri öldü
15 Haziran 2020 11:19
|Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi
15 Haziran 2020 10:24
|Öldürülen Sema Esen'in sevgilisine 'konut donukulmazığı ihlal'den dava
15 Haziran 2020 07:50